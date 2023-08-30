В России безработица достигла исторического минимума

​​В России уровень безработицы вновь обновил исторический минимум: в июле он составил ровно 3% от рабочей силы без исключения сезонного фактора. Как пишет РБК, об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны в январе—июле этого года.



Согласно докладу, в июне уровень безработицы составлял 3,1%, в мае — 3,2%. С исключением сезонности уровень безработицы в июне оценивался Министерством экономического развития в 3,2%, уточняет РБК.

Численность российских безработных, соответствующих критериям Международной организации труда, в июле составила 2,3 млн человек. «Это люди, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Месяцем ранее их количество оценивалось Росстатом в 2,4 млн человек», — пишет издание.

Эти оценки осуществляются Росстатом на основе ежемесячных выборочных обследований и отличаются от регистрируемой безработицы (люди, зарегистрировавшиеся в службах занятости, — их 0,7%). Из 2,3 млн безработных 1,5 млн живут в городах, 0,8 млн — в селе. Средний возраст безработных составляет 35,6 года.

Уровень безработицы в России планомерно снижается с начала 2022 года. В январе 2022 года, до начала военных действий на территории Украины и введения жестких санкций, он составлял 4,4%. В апреле прошлого года показатель преодолел отметку 4%. О том, что этим летом уровень безработицы будет еще ниже, чем весной (3,5% в марте), предупреждал помощник президента Максим Орешкин.

«Такие показатели безработицы — рекордно низкие за всю новейшую историю страны. Во время пандемии коронавируса безработица на пике — в августе 2020 года — составляла 6,4%», — сообщает РБК.