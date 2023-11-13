«Кошке вернули ухо»: поврежденную историческую скульптуру на Коммунальной восстановили (фото)

«Кошке вернули ухо»: поврежденную историческую скульптуру на Коммунальной восстановили (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде отремонтировали скульптуру «Ребенок с кошкой», расположенную у дома № 73 на улице Коммунальной. О ее повреждении неизвестными вандалами стало известно в начале ноября.

Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, жители вовремя заметили повреждение и «сохранили ухо».

«„Калининградская служба заказчика“ вернула ухо кошке», — сообщил Маслов, приложив фото, которое ему прислали жители.

Фото предоставлено Евгением Масловым

Маслов добавил, что установить, кто именно повредил скульптуру, Службе не удалось.

Напомним, что восстановлена скульптура, признанная в марте 2007 года объектом культурного наследия местного значения, была в 2016 году, а до этого долгое время у фигур ребенка и кошки отсутствовали головы.

Согласно информации портала Prussia39, скульптура «Ребенок с кошкой» была создана из ракушечника скульптором и преподавателем Кёнигсбергской академии художеств Лизелоттой Штайнер в 1934 году и установлена у подъезда двухэтажного жилого дома 1922 года постройки, в котором Штайнер проживала вместе с мужем.

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