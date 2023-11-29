«Как просили родители»: Госдума готова ужесточить требования о запрете телефонов в школах

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Госдума планирует ужесточить требования о запрете телефонов в школах. Из соответствующего законопроекта хотят убрать исключение, разрешающее применять гаджет на уроках в образовательных или учебных целях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по просвещению.

«Решили сделать, как просили родители. Убрать формулировку про возможность использовать телефоны в образовательных целях. Оставить только, что допускается, если есть угроза жизни», — уточнил источник.

Законопроект о запрете средств связи в школах без разрешения учителя был внесен в Думу 27 октября. Предлагается дополнить новым пунктом ст. 43 закона «Об образовании», в котором говорится об обязанностях и ответственности обучающихся. Рассмотрение законопроекта запланировано на начало декабря.

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