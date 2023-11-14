Минпросвещения РФ: в школах детей мигрантов будут проверять на уровень владения русским языком

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В российских школах для детей мигрантов собираются ввести диагностику на уровень владения русским языком. По результатам такой проверки им могут быть добавлены дополнительные часы для изучения предмета. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка, пишет «Интерфакс».

Как уточнил министр, для оценки языковой адаптации детей с миграционной историей его ведомство уже подготовило соответствующие диагностические материалы, они размещены на сайте министерства.

«Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы», — отметил Кравцов, предложив организовать отдельные парламентские слушания в Совфеде по этому вопросу.

Напомним, ранее председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявлял о необходимости направлять на бесплатные курсы по русскому языку детей мигрантов до того, как они пойдут в школу. Также он предлагал внести в российское законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык.  Также с инициативой ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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