Власти: по сравнению с 2021 годом миграционный прирост сократился почти в 2,5 раза

С 2021 года миграционный поток сократился с 16 до 5 тысяч человек. Об этом сообщила в среду, 15 ноября, министр экономразвития области Вероника Лесикова во время заседания комитета регионального Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.



«Текущая геополитическая ситуация повлияла на снижение миграционного прироста более чем в два раза в прошлом году по сравнению с уровнем 2021 года, с 16 до 6 тысяч человек. По итогам девяти месяцев текущего года он снизился еще почти на четверть. В целом по итогам 2023 года уровень миграционного прироста нами оценивается на уровне пяти тысяч человек», — сообщила Лесикова.

Со слов министра, население Калининградской области по итогам первых девяти месяцев 2023 года составляет 1,033 тыс. человек.