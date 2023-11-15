В Калининграде нашли подрядчика для ремонта трех многоэтажек на Московском проспекте

Победителем аукциона на ремонт многоквартирных жилых панельных домов № 76 и № 78 на Московском проспекте и № 37 на набережной Трибуца стала компания «Логос Строй». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, на участие в торгах была подана только одна заявка, поэтому договор заключается по максимальной цене — 202,9 млн рублей. Подрядчику предстоит обустроить вентилируемые фасады, отремонтировать крыши и входные группы зданий, поработать над утеплением и звукоизоляцией построек, отремонтировать балконы. Заказчиком выступает Фонд капитального ремонта Калининградской области.

Ранее власти Калининграда перенесли на конец года сроки проектирования сноса многоэтажного дома № 70 на Московском проспекте, расселенного в 2018 году. «Как мы и говорили, разрабатывается два проекта: один по демонтажу 70-го дома, а второй — по отделению и демонтажу балконов 68-го. До конца года будем проектированием заниматься. Этот вопрос тоже нужно решать, он достаточно длительное время в городе не решался», — поясняла глава администрации Елена Дятлова.