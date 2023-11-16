Горвласти: на улицах Сызранской и Хабаровской капремонта не будет минимум три года

На улицах Сызранской и Хабаровской, особенно сильно пострадавших за время капремонта улицы Карташева, ремонта не будет минимум в течение трех лет. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил руководитель дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Николай Уханов во время общественных слушаний по проекту бюджета ​​на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.



«Улица у нас в хлам убита. Люди просто воют. Мы с 2013 года ждем ремонта, — сообщили представители жителей этих двух улиц, прибывшие на слушания. — Но слышим постоянно одну и ту же отмазку: в бюджет не заложено. Наверное, пора уже заложить. У нас очень много молодежи заезжает».

Речь жителей сначала прервал глава города Олег Аминов, который сообщил, что город сделал выбор по ремонту в пользу улицы Карташева, а вслед за ним Николай Уханов пояснил, что «плана по ремонту этого участка нет».

«Что касается этих объектов, то в этом году в улицу Сызранскую мы вложили порядка 7 миллионов рублей. В следующем году в рамках текущего ремонта будем приводить обе улицы в порядок, но капитального ремонта там пока не будет».

Напомним, что ранее жителям Сызранской обещали, что их улицу могут включить в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа „Город Калининград“ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» в случае получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и при «достаточном объеме финансовых средств».