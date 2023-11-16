Горвласти: на улицах Сызранской и Хабаровской капремонта не будет минимум три года

Горвласти: на улицах Сызранской и Хабаровской капремонта не будет минимум три года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

На улицах Сызранской и Хабаровской, особенно сильно пострадавших за время капремонта улицы Карташева, ремонта не будет минимум в течение трех лет. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил руководитель дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Николай Уханов во время общественных слушаний по проекту бюджета ​​на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

«Улица у нас в хлам убита. Люди просто воют. Мы с 2013 года ждем ремонта, — сообщили представители жителей этих двух улиц, прибывшие на слушания. — Но слышим постоянно одну и ту же отмазку: в бюджет не заложено. Наверное, пора уже заложить. У нас очень много молодежи заезжает».

Речь жителей сначала прервал глава города Олег Аминов, который сообщил, что город сделал выбор по ремонту в пользу улицы Карташева, а вслед за ним Николай Уханов пояснил, что «плана по ремонту этого участка нет».

«Что касается этих объектов, то в этом году в улицу Сызранскую мы вложили порядка 7 миллионов рублей. В следующем году в рамках текущего ремонта будем приводить обе улицы в порядок, но капитального ремонта там пока не будет».

Напомним, что ранее жителям Сызранской обещали, что их улицу могут включить в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа „Город Калининград“ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» в случае получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и при «достаточном объеме финансовых средств».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter