Дом искусств заказывает восьмиметровый уличный экран

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Дом искусств заказывает большой уличный экран. Оборудование планируют установить на фасаде учреждения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, длина экрана составит 8,6 метра, ширина — 4,8. На приобретение и монтаж оборудования выделено 6,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 ноября, свои ценовые предложения компании могут разместить до 27 ноября. Итоги торгов подведут в конце месяца. Срок исполнения контракта — до 15 декабря.

Дом искусств, в котором впервые с момента постройки в 1975 году проводится капремонт, обещают открыть до конца года. Планируется, что там пройдут традиционные новогодние представления.

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