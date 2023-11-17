Дом искусств заказывает восьмиметровый уличный экран

Дом искусств заказывает большой уличный экран. Оборудование планируют установить на фасаде учреждения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, длина экрана составит 8,6 метра, ширина — 4,8. На приобретение и монтаж оборудования выделено 6,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 ноября, свои ценовые предложения компании могут разместить до 27 ноября. Итоги торгов подведут в конце месяца. Срок исполнения контракта — до 15 декабря.

Дом искусств, в котором впервые с момента постройки в 1975 году проводится капремонт, обещают открыть до конца года. Планируется, что там пройдут традиционные новогодние представления.