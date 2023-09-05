С восьмиметровым экраном на фасаде: Дом искусств обещают открыть после ремонта в декабре (фото)

Дом искусств, в котором впервые с момента постройки в 1975 году проводится капремонт, обещают открыть в декабре этого года. Такое объявление вместе с подрядчиком дал директор учреждения Дмитрий Новиков. По словам Новикова, открытие совпадет с началом уже запланированных новогодних спектаклей. Сейчас, как уверяет директор, подрядчик успел укрепить несущие стены зрительного зала и уложил слой минеральной ваты.



«На стенах будут применяться акустические панели „Унипрок“, на потолке и задней стенке будет применен материал „Экофон“. Все будет сделано по акустическим стандартам», — пояснил Новиков.

Количество мест в зале после ремонта останется прежним — 799, но кресла установят новые. Сценическое хозяйство к Новому году привезти не успеют, его заменят в следующем году. Ремонт фойе на трех этажах здания и малого зала пока также только в планах.

После вопроса журналистов в адрес подрядчика выяснилось, что материалы, необходимые для текущего капремонта, еще не прибыли в Калининград. Глава администрации Елена Дятлова посоветовала ему проинформировать мэрию, когда фура прибудет в Усть-Лугу, чтобы перевезти ее паромом в первоочередном порядке.

Кроме ремонта зрительного зала подрядчик проводит капремонт фасада. По его завершении со стороны Ленинского проспекта намерены смонтировать светодиодный экран размером 6 на 8 метров.

Отметим, что на ремонт Дома искусств было разыграно два аукциона: один на ремонт фасада, крылец и освещение фасада (первоначальная цена контракта 61 005 521 рублей), а второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена 17 578 419 рублей). В первом случае победителем стала компания ООО «СК МД», снизившая цену до 59 990 000 рублей, а во втором — компания «ЮС СТРОЙ», согласившаяся выполнить работы за 13 271 706,10 рублей.

Напомним, что более крупный конкурс был организован дважды — на первый не было подано ни одной заявки.