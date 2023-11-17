За 11 месяцев фиксированный набор товаров и услуг подорожал в регионе на 5%

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За 11 месяцев фиксированный набор потребительских товаров и услуг подорожал в Калининградской области на 5,45%. В октябре текущего года его стоимость составила 22 200 рублей, сообщает Калининградстат. Показатель сопоставляется с декабрем 2022 года.

В среднем по стране стоимость фиксированного набора товаров и услуг в России составляет 21 203 рубля. Среди всех субъектов РФ Калининградская область находится на 16-м месте. В августе регион был на 17-й позиции.

Самый высокий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе: 35 207 рублей, за 11 месяцев рост составил 4,66%. Среди регионов с самой высокой стоимостью фиксированного набора на втором месте в октябре находился Камчатский край (32 635 рублей), на третьем — Москва (30 620 рублей). Самый низкий показатель установлен в Астраханской области: 18 101 рубль.

Перечень товаров и услуг, включённых в фиксированный набор потребительских товаров и услуг, является условным и предназначен для сопоставления покупательной способности жителей разных регионов.

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