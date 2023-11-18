Демонтировать и пересобрать: в Железнодорожном начинается восстановление фахверковых складов

Демонтировать и пересобрать: в Железнодорожном начинается восстановление фахверковых складов
Склады в Железнодорожном. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Железнодорожном Правдинского района начинаются противоаварийные работы на фахверковых складах, расположенных в самом центре поселка, на улице Пушкинской. О начале работ «Новому Калининграду» рассказал гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

«Мы пока приступаем к левому зданию, которое больше всего пострадало за последние годы, — пояснил Щербатых. — Накануне мы получили в администрации Правдинска разрешение на противоаварийные работы, сейчас нам придется ограничить проезд рядом с объектами».

По словам подрядчика, часть обоих зданий придется демонтировать, после чего их пересоберут в первоначальном виде.

«Да, конечно, объекты в удручающем состоянии, — продолжил Щербатых. — К тому же, мы уходим с работами в зиму, и поэтому возможности работать постоянно у нас явно не будет. Придется отталкиваться от погодных условий».

Напомним, что оба фахверковых склада выкупила компания «Бартия» (генеральный директор Вячеслав Воронин). Первый склад, к ремонту которого сейчас приступил подрядчик, был выкуплен в 2022 году, а второй — в октябре 2023 года.

Напомним, что в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, однако здания так и остались в полуразрушенном состоянии. Чиновники неоднократно заявляли о намерении изъять их (например, в 2018-м, и в 2019-м годах). В конце 2019 года правительство заявило, что собственники приступили к реконструкции. Работы по первому складу планировали завершить в апреле 2020 года. Впоследствии Антон Алиханов сообщил, что собственник «сейчас опять всё это бросил».

В июне 2021 года Правдинский районный суд удовлетворил иск областных властей об изъятии фахверкового склада в Железнодорожном у прежнего собственника — бизнесмена Сергея Бочкова. Позднее изъят был и второй склад.

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