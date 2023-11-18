Минприроды: калининградским предприятиям годами позволяли захоранивать отходы за бесценок

Минприроды: калининградским предприятиям годами позволяли захоранивать отходы за бесценок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградским предприятиям в ближайшем будущем предложат новые тарифы на утилизацию промышленных отходов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин во время встречи с промышленниками и переработчиками на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты в пятницу, 17 ноября.

«Сегодняшнее ценообразование не учитывает имеющиеся мощности [полигонов], — пояснил Ступин. — То, что стоит в соседнем субъекте, с Северо-Западе, полторы тысячи рублей за тонну (это в Брянской области), у нас 168 рублей за куб. Десятки лет, пока правительство субсидировало и в некотором смысле поддерживало промышленность Калининградской области, то, что стоило тысячу рублей, позволяли захоранивать за пять копеек. Нам ситуацию нужно менять, должно быть рыночное ценообразование за захоронение. Это во-первых. А, во-вторых, мы понимаем, что сегодня захоронение — это самое плохое, что мы можем предложить».

На той же встрече Ступин сообщил по приостановке приема промышленных отходов на всех мусорных полигонах региона, но уточнил, что предприятиям, особо нуждающимся в захоронении ПО, в скором времени эту возможность вернут.

«Мы выделим 100 тысяч тонн на захоронение, — добавил Ступин. — Поделим на какое-то количество лотов». 168 рублей стоит куб

Говоря о стоимости захоронения ПО, министр добавил, что средняя стоимость по России оценивается в 3000 рублей за тонну.

Напомним, что летом этого года Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации полигонов отходов в поселках Жаворонково, Барсуковка и Ельняки. В частности, у АО «Утилизация мусора» в Жаворонково были выявлены нарушения порядка учёта отходов, размещение отходов, не предусмотренных лицензией, прием промышленных отходов навалом и загрязнение близлежащей территории.

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