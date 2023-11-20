Власти ищут подрядчика для создания архитектурной подсветки советского здания на улице Донского

Власти ищут подрядчика для выполнения работ по созданию архитектурной подсветки для типового советского здания на улице Донского в Калининграде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Подрядной организации предстоит установить архитектурную подсветку на трехэтажном советском доме 3А-3В по улице Донского 1964 года постройки. Срок выполнения работ — 60 дней с момента заключения контракта. Проект договора предполагает гарантийный срок продолжительностью в три года. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 3,9 млн рублей. Торги запланированы на 27 ноября. Заказчиком выступает областной «Фонд капитального ремонта».