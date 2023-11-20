Власти ищут подрядчика для создания архитектурной подсветки советского здания на улице Донского

Власти ищут подрядчика для создания архитектурной подсветки советского здания на улице Донского

Власти ищут подрядчика для выполнения работ по созданию архитектурной подсветки для типового советского здания на улице Донского в Калининграде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядной организации предстоит установить архитектурную подсветку на трехэтажном советском доме 3А-3В по улице Донского 1964 года постройки. Срок выполнения работ — 60 дней с момента заключения контракта. Проект договора предполагает гарантийный срок продолжительностью в три года. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 3,9 млн рублей. Торги запланированы на 27 ноября. Заказчиком выступает областной «Фонд капитального ремонта».

Напомним, ремонт типового советского здания на улице Донского завершился в сентябре. В 2022 году сообщалось, что в этом здании выявлены трещины в несущих стенах, просадка основания и разрушения кровли.

Фото из Telegram-канала областного Фонда капремонта.

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