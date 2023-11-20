Облвласти планируют потратить 1 млрд руб. за три года на строительство молодежного центра в Филино

На строительство молодежного образовательно-досугового центра в поселке Филино планируют потратить более миллиарда рублей за три года. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября, министр финансов Калининградской области Виктор Порембский во время публичных слушаний регионального бюджета на 2024-2026 года.



«Реализуем новый проект по созданию молодежного образовательно-досугового центра в поселке Филино. На следующий год предусмотрено 670 млн рублей, а на три года — более миллиарда рублей. Область проводит инженерные сети, обеспечивает деятельность центра, организацию молодежных мероприятий. За счет федерального бюджета будут установлены к следующему летнему сезону модульные здания, в последующие годы обеспечено строительство стационарных зданий», — заявил Порембский.

Напомним, на территории Филинской бухты идет строительство молодежного образовательно-досугового центра. Ранее сообщалось, что образовательный молодежно-досуговый центр будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Объект расположится на месте бывшей турбазы «Янтарный берег». Земля передана в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом, в Филинской бухте, строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны. В октябре 2023 года участок, на котором расположен комплекс зданий бывшей турбазы, был переведен в «зону объектов отдыха и туризма».

Проект демонтажа бывшей турбазы Балтфлота в Филинской бухте прошел государственную экспертизу.