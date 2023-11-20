«Калининградскую мясную компанию» оштрафовали за с/х участок, заросший сорняками

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«Калининградскую мясную компанию» оштрафовали за использование сельхозземель не по назначению. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в июне 2023 года была проведена внеплановая проверка ООО «Калининградская мясная компания», в ходе которой выяснилось, что земельный участок сельхозназначения общей площадью 59,59 га возле поселка Красновка Черняховского района зарастает многолетней сорной травой. Собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с наложением штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Однако компания подала жалобу в Черняховский городской суд и просила изменить наказание, снизив сумму штрафа до 100 000 рублей. В результате суд решил снизить размер штрафа до 200 000 рублей. Данная сумма в дальнейшем была оплачена в полном объеме, отметили в Россельхознадзоре.

Отметим, что в АПХ «Мираторг», в состав которого входит ООО «Калининградская мясная компания», от комментариев по поводу данной ситуации воздержались. 

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