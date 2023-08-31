«Всё идет своим чередом»: модульные газовые котельные для Балтийска так и не начали строить

Балтийску, жителям которого губернатор Антон Алиханов в феврале этого года обещал подать газ к новому отопительному сезону, опять придется подождать. Собственно, это дал понять еще в апреле глава администрации Балтийска Сергей Мельников. Однако во время недавнего оперативного совещания в правительстве области появилась информация, что три модульные газовые котельные, проект которых прошел экспертизу еще в начале июля, строить до сих пор не начали.



Впрочем, Антон Алиханов на совещании опять начал с того, что «мы с вами в этом году должны закончить работы по газификации Балтийска». Однако на вопрос, состоялись ли уже торги на строительство газовых котельных, Мельников ответил фактически отрицательно. По его словам, «буквально» на прошлой неделе администрация обратилась с просьбой разрешить использовать «процедуру единственного поставщика» (то есть заключить контракт без торгов).

«Мне бы не хотелось повторения истории многолетней давности, когда там выбирали на честных открытых торгах и получали потом чёрт-те что с уголовными делами и недостроенными объектами. Объект важный, нужный, у нас есть подрядчики, выберите кого-то, кто готов. Я не возражаю», — благодушно отреагировал Алиханов.

Строительство газопровода-отвода к Балтийску, по словам министра ЖКХ и строительства Сергея Черномаза, «идет своим чередом», документы на «врезку» в существующий газопровод уже в экспертизе, которая она произойдет «планово» до конца года.

Правда, сразу пустить газ по трубе не получится, для этого нужны «отдельные мероприятия с „Газпромом“».

Портал Госзакупок, впрочем, говорит о том, что не все так гладко: на текущий момент контракт исполнен всего на 128,7 млн рублей. Работы по достройке газопровода в Балтийск и ремонту автоматической газораспределительной станции в Черепаново проводит оренбургская компания «АСУ ПРО», с которой в декабре 2021 года заключили контракт на сумму 411,7 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить работы еще к весне этого года, однако срок исполнения в марте передвинули на декабрь.

К настоящему времени компания получила уже восемь претензий более чем на 19 млн рублей за срыв графиков. Последняя претензия, на 5 млн рублей, была выдвинута 12 июля этого года. Тем не менее строители газопровода получили аванс на сумму 275,5 млн рублей.

Отметим, что газопровод в Балтийск тянут уже двенадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале прошлого года работы возобновили после длительного перерыва, однако уже в октябре власти заявили, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

Вместе со сроками росла и цена контракта — в феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград