Таможня: с начала года в Калининградскую область перевезли вещи более 90 человек

С начала 2023 года сотрудниками Калининградской областной таможни была оформлена 91 пассажирская таможенная декларация на домашние вещи и автомобили для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Калининград в основном переезжали из таких стран как Туркменистан, Узбекистан, Литва, Германия, Польша, Латвия и Литва, Молдова и Украина. Среди причин переезда: наличие вакантных рабочих мест, желание воссоединиться с родственниками, проживающими на территории Российской Федерации, приобретение жилья, забота о будущем детей», — уточнили в таможне.

В большинстве случаев подтверждающим документом служил российский паспорт с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства в России. Кроме того, переселенцы предъявляли свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и вид на жительство. Количество деклараций, оформленных с указанием свидетельства участника Госпрограммы и вида на жительство, составило 66.