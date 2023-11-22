Представитель авиаперевозчика дал совет, как покупать билеты на самолет дешевле

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков дал совет потенциальным туристам, как экономить на покупке билетов в Калининград. По его словам, «есть несколько историй, которые могут понижать цену».



«Чем раньше покупаешь билет, тем дешевле, — пояснил Стариков. — Его не надо покупать в пиковый сезон».

По словам Старикова, запланировавшим поездку в Калининград на новогодние каникулы следовало побеспокоиться о покупке билетов заранее.

«Если за 360 дней или за полгода открывается продажа, сразу покупайте, потому что по низкой цене количество билетов в самолете конечное, — пояснил он. — По мере выбытия дешевых билетов стоимость начинает расти. Соответственно, цена будет все выше и выше. Чем ближе к моменту вылета, тем билет становится дороже. Это закон, и все его понимают. Часто путешествующие туристы это тоже знают».

Стариков добавил, что на калининградском направлении доля местных жителей, пользующихся услугами авиаперевозчика, составляет 50%.