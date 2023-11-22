Алиханов предложил решение проблемы с жилищными сертификатами для сирот

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил перераспределить средства, выделенные на обеспечение жильём детей-сирот в 2024 году. Приоритетной статьёй предлагается сделать покупку готовых квартир, а не выдачу жилищных сертификатов. Об этом глава региона говорил во время доклада, посвящённого региональному бюджету, на заседании заксобрания в среду, 22 ноября.

Проблему обозначила министр социальной политики региона Анжелика Майстер на заседании комитета по соцполитике 15 ноября. Облвласти, по её словам, прогнозируют существенное снижение востребованности жилищных сертификатов для сирот в связи с новыми федеральными нормами. Согласно принятому в августе закону, воспользоваться этой мерой поддержки теперь смогут сироты, официально подтверждённая заработная плата которых в течение последнего года превышала прожиточный минимум. Это касается и членов семьи претендента, если она есть. Соответствовать новым требованиям смогут далеко не все нуждающиеся в жилье сироты, отметила Майстер.

Согласно проекту регионального бюджета на 2024 год, на жилищные сертификаты детям-сиротам планируют выделить 392 млн рублей, на приобретение готовых квартир — 322 млн. «Будем к вам обращаться скорее всего уже в марте — апреле о перераспределении в пользу покупки квартир, потому что по-другому просто деньги не будут потрачены, а мы этого допустить не можем», — обратился Алиханов к депутатам. Для тех, кто всё-таки подойдёт под федеральные требования, размер сертификата в 2024 году будет увеличен с 2,5 до 3,2 млн рублей, добавил губернатор.

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