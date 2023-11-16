Алиханов: по «карте русского» можно привлечь миллион релокантов в качестве трудовых мигрантов

Калининградская область может привлекать трудовых мигрантов из соседних европейских стран за счет так называемой «карты русского». Такое заявление в четверг, 16 ноября, во время встречи с журналистами сделал губернатор Антон Алиханов. По его словам, это еще не реализованный в России инструмент, подобным же активно пользуются соседи. Правом получения «карты русского», как уверяет он, готовы воспользоваться сегодняшние граждане Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и других стран.



«Это действенный инструмент, потому что он не предполагает, что человек должен сию секунду решить, готов он получать гражданство или не готов, — пояснил Алиханов. — Это более мягкий инструмент, который используют поляки, румыны и венгры. Нам надо в том числе [применять] такие мягкие инструменты, они давали бы возможность с одной стороны работать с соотечественниками в части информирования, культурных связей, мягкой силы так называемой, так и в части постепенного перевоза их сюда. Либо использовании их как трудовых мигрантов. Им не надо адаптироваться, они наши. Приехали, поработали и вернулись. Это тоже возможно вполне».

России, по словам Алиханова, нужно ежегодно привлекать 2,4-2,5 млн трудовых мигрантов, чтобы обеспечить «все то, что мы напланировали». По мнению главы региона, около миллиона от этой массы можно привлечь из числа бывших соотечественников. Что касается Калининградской области, то она, как считает Алиханов, также нуждается в рабочих руках.

«Наш регион бьет рекорды по объему занятых в экономике. Ресурс вовлечения людей в работу уже достаточно ограничен. Надо эту развилку между мигрантами из Средней Азии и репатриацией наших [менять]. Это не значит, что мы откажемся от мигрантов из Средней Азии. Не откажемся, они тоже нам нужны. Программа релокации будет работать в любом случае, мы будем ее только расширять, но одним перевозом людей из других регионов она, наверное, уже не ограничится. Ожесточенность конкуренции нарастает», — заключил он.