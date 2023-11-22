Жителям Нового Голубево пообещали решить часть транспортных проблем

Жителям микрорайона Новое Голубево обещают улучшить транспортную доступность. Об этом в среду, 22 ноября, в эфире «Центра управления регионом» сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина. По словам Кукушкиной, власти намерены начать ремонт автомобильной дороги в поселок с обустройством тротуаров и наружного освещения (начать работы планируется в следующем году, а закончить в 2025 году). Кроме того, к пригородным поездам, курсирующим на мамоновском направлении, жителям Нового Голубево обещают организовать подвоз до платформы.



«У нас уже сейчас есть договоренность с „Калининградской пригородной пассажирской компанией“, которая обеспечивает работу составов, с организацией шаттлов непосредственно с поселка до этого остановочного пункта», — сообщила министр.

Напомним, что ранее Евгения Кукушкина уже поднимала вопрос транспортной доступности поселков Нового Голубево и Ласкино и обещала ввести маршруты из Калининграда по Гурьевскому округу, захватывающие эти населенные пункты.