Жителям Нового Голубево пообещали решить часть транспортных проблем

Жителям Нового Голубево пообещали решить часть транспортных проблем
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителям микрорайона Новое Голубево обещают улучшить транспортную доступность. Об этом в среду, 22 ноября, в эфире «Центра управления регионом» сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина. По словам Кукушкиной, власти намерены начать ремонт автомобильной дороги в поселок с обустройством тротуаров и наружного освещения (начать работы планируется в следующем году, а закончить в 2025 году). Кроме того, к пригородным поездам, курсирующим на мамоновском направлении, жителям Нового Голубево обещают организовать подвоз до платформы.

«У нас уже сейчас есть договоренность с „Калининградской пригородной пассажирской компанией“, которая обеспечивает работу составов, с организацией шаттлов непосредственно с поселка до этого остановочного пункта», — сообщила министр.

Напомним, что ранее Евгения Кукушкина уже поднимала вопрос транспортной доступности поселков Нового Голубево и Ласкино и обещала ввести маршруты из Калининграда по Гурьевскому округу, захватывающие эти населенные пункты.

Поезда в Ласкино начали останавливаться в январе этого года.

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