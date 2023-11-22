Областные власти обещают «искать компромисс» при повышении платы за капремонт

Региональные власти намерены «искать компромисс» при повышении тарифа на капитальный ремонт домов, вопрос будет рассматривать областное Заксобрание. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции после доклада об областном бюджете в среду, 22 ноября.



Он пояснил, что регион не успевает выполнять программу по капремонту «в силу целого ряда причин — объективных, инфляционных и других, связанных в том числе с санкционной политикой наших соседей». «Надо просто вернуться к практике, когда ежегодно этот вопрос рассматривается и программа принимается исходя из тех решений, которые принимает заксобрание. Но вы должны понимать: прокуратура и, собственно говоря, жители справедливо задают вопрос: „Вы планировали вот так, нас сдвигают на год, на два вправо. Доколе?“. Ну ответ простой: кто-то должен заплатить. Поэтому будем искать какой-то компромисс», — прокомментировал Алиханов.

При этом он заверил, что рост тарифа «если и будет, то некритичным». «Даже то, что предлагается нашим министерством строительства и ЖКХ, всё равно подразумевает, что больше 50% всех работ, которые совершаются Фондом капитального ремонта, будут оплачены из регионального бюджета, а не из котла, который собирается за счет взносов граждан», — отметил Алиханов. Он добавил, что регулярно увеличивали объем софинансирования работ из регионального бюджета, но «ситуация не может продолжаться вечно». «Мы несколько лет подряд занимались тем, что наращивали объем регионального участия, регионального бюджета в этом, и нащупали потолок», — пояснил губернатор.