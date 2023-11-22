Власти хотят отремонтировать исторические дома в Балтийске, Правдинске и Немане в 2024 году

Власти хотят отремонтировать исторические дома в Балтийске, Правдинске и Немане в 2024 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В 2024 году Фонду капремонта Калининградской области планируют направить 1,3 млрд рублей из областного бюджета. Субсидия позволит обратить внимание на обновление исторических зданий в Правдинске, Балтийске и Немане, сообщил руководитель организации Олег Туркин в эфире радио «Балтик Плюс» 22 ноября.

«Нам подтвердили дополнительную субсидию из областного бюджета, которая в 2024 году будет превышать даже те средства, которые нам выделили в 2023 году. А именно — 1,3 млрд рублей, — сказал Олег Туркин. — Это уже значительно больше, чем мы собираем в виде взносов населения. Мы с населения собираем около 1 млрд рублей, а 1,3 нам дадут дополнительно в 2024 году. Конечно, это позволяет нам выполнить существенный объем работ, в два раза больше, чем мы делали без средств поддержки».

По словам руководителя ФКР, в Правдинске планируют обновить дома у бывшей кирхи Фридланда, а в Балтийске — здания на Морском бульваре. «Кроме того, начнем активнее ремонтировать дома в Немане. Мы будем двигаться по спирали от замка Рагнит, который также сейчас комплексно преобразовывается, идет восстановление этого замка, и вот улицы в этом районе мы будем ремонтировать активнее в ближайшие годы, постепенно от центра расходиться в сторону окраин. Я надеюсь, что за несколько лет мы серьезным образом поменяем среду в городе Немане», — отметил Олег Туркин.

Он также отметил, что Калининградская область — лидер по объему финансирования капитального ремонта из областного бюджета. «Это вообще уникально, нет таких прецедентов по стране. Больше нигде столько денег из регионального бюджета на капитальный ремонт не выделяют в стране. Даже близко. У нас сейчас субсидия значительно превышает то, что мы собираем с населения. В других регионах это максимум 10-15 процентов от „котла“», — заявил руководитель ФКР.

Ранее министр финансов Калининградской области Виктор Порембский сообщил о планах властей капитально отремонтировать более 400 домов в 2024 году.

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