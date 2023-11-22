Олег Туркин: квартиры в домах после капремонта дорожают до 30%

Олег Туркин: квартиры в домах после капремонта дорожают до 30%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Квартиры в домах, где был проведен капитальный ремонт, растут в цене до 30%. Такую цифру привел руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин в эфире радио «Балтик Плюс» 22 ноября.

«Это доказанный факт. Мы можем даже на „Авито“ увидеть в объявлениях, что жители часто пишут, либо в доме уже проведен капитальный ремонт, либо его проведение предстоит в ближайший год, — отметил Олег Туркин. — Мы фиксировали стоимость [квартир], поскольку у нас рынок жилья растет в цене, делали специальные расчеты, чтобы отделить общий рост [стоимости] от роста в домах после капремонта — до 30% растет стоимость».

Ранее региональные власти заявили, что намерены «искать компромисс» при повышении тарифа на капитальный ремонт домов, а рост тарифа «если и будет, то некритичным». «Даже то, что предлагается нашим министерством строительства и ЖКХ, всё равно подразумевает, что больше 50% всех работ, которые совершаются Фондом капитального ремонта, будут оплачены из регионального бюджета, а не из котла, который собирается за счет взносов граждан», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что власти регулярно увеличивали объем софинансирования работ из регионального бюджета, но «ситуация не может продолжаться вечно». В 2024 году из областного бюджета Фонду капитального ремонта составит 1,3 млрд рублей, сообщил руководитель ФКР Олег Туркин.

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