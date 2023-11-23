Власти хотят удлинить «Ласточки» к морю до десяти вагонов

Региональные власти и КЖД рассматривают возможность увеличить количество вагонов электропоездов «Ласточка» на приморском направлении до десяти. Об этом в среду, 22 ноября, в эфире Центра управления регионом сообщила министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина.



«У нас в планах вместе с Калининградской железной дорогой, с Пригородной пассажирской компанией не только возведение высоких платформ, которые делают более комфортными спуски, подъемы, посадку, высадку в вагоны „Ласточек“, но и продление этих платформ, возможность совмещения составов до десяти вагонов, увеличение, делать их экспрессом непосредственно, расписанием таким», — сказала министр.

Кукушкина также отметила, что на этой неделе на КЖД торжественно встретили 7-миллионного пассажира «Ласточки».