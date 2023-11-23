Власти хотят удлинить «Ласточки» к морю до десяти вагонов

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Региональные власти и КЖД рассматривают возможность увеличить количество вагонов электропоездов «Ласточка» на приморском направлении до десяти. Об этом в среду, 22 ноября, в эфире Центра управления регионом сообщила министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина.

«У нас в планах вместе с Калининградской железной дорогой, с Пригородной пассажирской компанией не только возведение высоких платформ, которые делают более комфортными спуски, подъемы, посадку, высадку в вагоны „Ласточек“, но и продление этих платформ, возможность совмещения составов до десяти вагонов, увеличение, делать их экспрессом непосредственно, расписанием таким», — сказала министр.

Кукушкина также отметила, что на этой неделе на КЖД торжественно встретили 7-миллионного пассажира «Ласточки».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter