На Сельме выделили участок под сквер имени погибшего в Херсоне Алексея Катериничева

На Сельме выделили участок под сквер имени погибшего в Херсоне Алексея Катериничева
Фрагмент кадастровой карты Калининграда
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В калининградском микрорайоне Сельма, рядом со спорткомплексом «Янтарный», намерены создать сквер в честь погибшего 30 сентября прошлого года в Херсоне первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева.

О переводе земли под сквер стало известно во время заседания комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности.

«Участок находится в региональной собственности, он передан Калининградской службе заказчика, — пояснил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский. — Чтобы реализовать этот проект, необходимо его принять в муниципальную собственность».

«Коллеги, это сквер будет имени Героя России Катериничева», — уточнил заместитель главы горсовета Олег Быков.

Решение о передаче участка с кадастровым номером 39:15:130710:899 было принято членами комиссии единогласно.

Напомним, что недалеко от места будущего сквера находится улица, которую назвали в честь Катериничева (она соединяет улицы Челнокова и Согласия).

Стоит отметить, что севернее участка, выделенного под сквер, горадминистрация ранее выдала шесть порубочных билетов компании «Специализированный застройщик „Регистр“», планирующей построить в этом месте 7 девятиэтажных домов.

За вырубленные деревья и кустарники компенсационная стоимость не взималась, и компенсационного озеленения не потребовали.

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