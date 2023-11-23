Власти переносят приватизацию «Калининград-ГорТранса» на 2024 год

Калининградские власти не успели приватизировать муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» в 2023 году, как это было запланировано. Однако власти начали процесс передачи части сетей предприятия. Об этом 23 ноября сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский на комиссии Горсовета по бюджету и муниципальной собственности.



«Гортранс будет приватизирован в следующем году, в этом году с имуществом мы не успели — достаточно большой объем имущественного комплекса, мы перенесем его», — пояснил Радковский.

Заместитель главы горсовета Олег Быков пояснил, что форма акционерного общества более эффективна для организации работы в сфере работы общественного транспорта. По его словам, АО будет «легче привлекать инвестиции, чем муниципальному учреждению».

Что касается необходимости приватизации сетей предприятия, а также части зданий, в которых находятся подстанции, то по этому поводу высказался первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков.

«Вступают новые правила тарифного регулирования по энергосбытовым компаниям, у которых стоят передающие мощности, — пояснил Шлыков. — У нас „Калининград-ГорТранс“ не сможет быть энергосбытовой компанией, продающей остатки своей мощности. На сегодняшний день это было возможно, теперь происходит укрупнение всех энергоресурсов на уровне энергосбытовых компаний. У нас РЭК (Региональная энергетическая компания — прим. „Нового Калининграда“) и „Россети“ — два больших игрока на территории региона, которые будут собирать в себя все энергосети. „ГорТранс“ отдает только те трансформаторные подстанции, которые не используются в работе электротранспорта города. Тяговые подстанции, которые обеспечивают непосредственно работу предприятия и часть трамвайных путей, у него остаются. Все остальное мы отдаем,иначе будем нести убытки по содержанию».

«Энергосодержащая организация до своей границы [обслуживание] осуществляет, — добавил к словам Шлыкова Радковский, — а дальше у нас сети становятся брошенными. У муниципалитетов возникает обязанность эти сети содержать. В противном случае нам нужно создавать профильную организацию, которая будет заниматься электроснабжением. Для бюджета это будут дополнительные расходы».

После выступлений Радковского и Шлыкова члены комиссии единогласно проголосовали за передачу сетей предприятия.

Напомним, что планы по приватизации муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» горвласти озвучили в ноябре прошлого года. На сайте горсовета был опубликован соответствующий проект программы приватизации на 2023 год.

Сообщалось, что активы предприятия оцениваются в 3,3 млрд рублей. Помимо общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) они включают в себя комплекс зданий на ул. Киевской, 17, общей площадью 29,9 тыс. кв. метров.