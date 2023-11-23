Жителям Балтийска обещают восстановить электроснабжение до конца дня

В Балтийске продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Жителей предупредили о кратковременных отключениях света. Как сообщается в комментариях на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте», восстановить электроснабжение планируется до конца дня.



По данным властей, из-за шторма оказалось повреждено оборудование на подстанции 101, в середине дня специалисты завершили ремонтные работы. «В настоящий момент с целью восстановления электроснабжения потребителей производятся оперативные переключения, в связи с чем происходят кратковременные отключения электроэнергии», — сообщил глава администрации Сергей Мельников.

В котельных города временно приостановлена работа электронасосов. «До конца дня электроснабжение и отопление будет восстановлено», — обещают в администрации.