Жителям Балтийска обещают восстановить электроснабжение до конца дня

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В Балтийске продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Жителей предупредили о кратковременных отключениях света. Как сообщается в комментариях на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте», восстановить электроснабжение планируется до конца дня.

По данным властей, из-за шторма оказалось повреждено оборудование на подстанции 101, в середине дня специалисты завершили ремонтные работы. «В настоящий момент с целью восстановления электроснабжения потребителей производятся оперативные переключения, в связи с чем происходят кратковременные отключения электроэнергии», — сообщил глава администрации Сергей Мельников.

В котельных города временно приостановлена работа электронасосов. «До конца дня электроснабжение и отопление будет восстановлено», — обещают в администрации.

Ранее сообщалось, что около 10:00 в четверг, 23 ноября, в Балтийске произошёл обрыв кабеля на электросети. По данным регионального управления МЧС, скорость ветра в регионе достигает в порывах 27 метров в секунду.

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