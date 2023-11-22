В Калининградской области в ночь на четверг объявлено штормовое предупреждение

Предстоящей ночью в Калининградской области ожидается существенное усиление ветра. Об этом предупреждает региональное управление МЧС на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Штормовое предупреждение: по Калининградской области с первой половины ночи 23 ноября синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Вероятны осадки – снег с дождём. Со второй половины ночи порывы воздушных масс могут достигать 27 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, оператор паромной линии «БалтЭкспресс» предупреждает о задержках и изменениях в работе судов в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.