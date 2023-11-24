В Светлогорске приступили к подготовке строительства корпуса школы за почти 1 млрд рублей

В Светлогорске приступили к подготовке площадки для строительства нового корпуса школы. Об этом сообщил в четверг, 23 ноября, глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко в Telegram.



«Хорошие новости в этот ветреный день! Получили разрешение на строительство и готовим стройплощадку нового корпуса начальной школы в Светлогорске», — написал Бондаренко.

Напомним, в Светлогорске планируют создать отдельный корпус школы для младшеклассников, рассчитанный на 600 учеников. Анонсированная стоимость строительства составляет 922 млн рублей.