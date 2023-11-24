Подольский: не согласные с ЛГБТ-повесткой русские немцы покупают жилье в Гурьевском районе

В последнее время в Гурьевском округе активно приобретают жилье «русские немцы». Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 24 ноября.



«Знаете, как ни странно, если раньше доминировали в приобретении жилья [жители стран] СНГ, переезжали, то сейчас — Германия, — сообщил чиновник. — Наши русские немцы, которые не согласны с ЛГБТ-повесткой, со всеми историями, которые происходят там, как президент говорит наш, с партнерами у нас в Европе, на Западе — люди едут, вот с этим не согласны, приобретают жильё и... ну, наверное, слава Богу. Это наши люди, которые уехали в своё время там с республик Советского Союза, с хорошими руками, с хорошими головами».

Подольский высказал мнение, что Гурьевский округ сейчас является одним из самых динамично развивающихся муниципалитетов в стране «в плане заселения населением». По его словам, если в 2010 году на территории, согласно переписи, насчитывалось 53 тысяч человек, то сейчас этот показатель составляет 110 тысяч. «У нас — может быть, для кого-то покажется странным — демографическая ситуация [демонстрирует] положительный такой баланс, то есть рождаемость выше смертности. Ну и едут страны СНГ. Поэтому при всех каких-то шероховатостях, трудностях наш район востребован», — заключил Подольский.