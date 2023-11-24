Подольский: жители Гурьевска отдают свои «Гелендвагены» для СВО

Жители Гурьевского округа передают в зону СВО свои автомобили и квадрокоптеры. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 24 ноября.



«Поверьте, жители нашей страны, ну я скажу за наш муниципалитет — мы вчера тоже с Антоном Андреевичем (Алихановым, — прим. „Нового Калининграда“) это обсуждали — очень активно включились. И свои „Гелендвагены“ отдают, машины, квадрокоптеры. Сколько мы отдали уже в зону СВО, передали и правительство, и наш муниципалитет, наши предприниматели. Поэтому в том числе и за это огромное спасибо», — сказал Подольский.

Он также поблагодарил жителей за вклад в развитие муниципалитета. «Он у нас очень дружный. И то, что район кажется сплоченным, красивым — он такой и есть», — добавил Подольский.

Ранее чиновник высказал мнение, что Гурьевский округ сейчас является одним из самых динамично развивающихся муниципалитетов в стране «в плане заселения населением». Он сообщил, что в муниципалитете активно приобретают жилье «русские немцы, которые не согласны с ЛГБТ-повесткой» на Западе.