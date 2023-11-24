На площади Победы, где недавно появился новый стрит-фуд, срубили дерево (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

На площади Победы в Калининграде появилась новая передвижная точка общественного питания. Горожане обратили внимание на то, что вскоре рядом с фургоном срубили дерево.



«Точка питания с епархией согласована. Дерево вырублено по причине аварийности, это подтверждается соответствующими документами», — прокомментировали «Новому Калининграду» в пресс-службе калининградской епархии РПЦ.

При этом внешне липа аварийной не выглядела, спилы оказались чистыми. Остатки дерева спилили и вывезли днём в пятницу, 24 ноября.

В 2023 году приходу собора Христа Спасителя на площади Победы, по информации с сайта городской администрации, было выдано только два порубочных билета. Согласно документу от 25 мая, разрешалась вырубка одной мелколистной липы. В билете от 14 августа указана только вырезка сухих ветвей. При этом оба акта должны были быть исполнены в срок не позднее одного месяца с момента их получения.