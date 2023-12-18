В мэрии намекнули, что епархия переусердствовала с обрезкой деревьев на площади Победы

В мэрии Калининграда признали, что обрезка лип перед храмом Христа Спасителя на площади Победы была сделана более радикально, чем предписывалось в рекомендации. Спор из-за обрезки произошел между сотрудниками мэрии и городскими активистами, указавшими, что в Калининграде омолаживающая обрезка прописывается здоровым деревьям, «от чего те превращаются в столбы, а затем медленно погибают». В качестве примера активисты указали на деревья рядом с храмом на площади: одно из которых было спилено, а у других была радикально усечена крона.



«Разве там администрация выдала акт на омолаживающую обрезку? — отреагировали в пресс-службе мэрии. — Мы выдали акт на вырезку сухих ветвей. Другой вопрос, как его исполнили те кто получали».