В мэрии намекнули, что епархия переусердствовала с обрезкой деревьев на площади Победы

В мэрии намекнули, что епархия переусердствовала с обрезкой деревьев на площади Победы
Фото: Юлий Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

В мэрии Калининграда признали, что обрезка лип перед храмом Христа Спасителя на площади Победы была сделана более радикально, чем предписывалось в рекомендации. Спор из-за обрезки произошел между сотрудниками мэрии и городскими активистами, указавшими, что в Калининграде омолаживающая обрезка прописывается здоровым деревьям, «от чего те превращаются в столбы, а затем медленно погибают». В качестве примера активисты указали на деревья рядом с храмом на площади: одно из которых было спилено, а у других была радикально усечена крона.

«Разве там администрация выдала акт на омолаживающую обрезку? — отреагировали в пресс-службе мэрии. — Мы выдали акт на вырезку сухих ветвей. Другой вопрос, как его исполнили те кто получали».

Напомним, что вырубка и обрезка проводилась в конце ноября. Ранее было выдано два соответствующих порубочных билета. Согласно документу от 25 мая, разрешалась вырубка одной мелколистной липы. В билете от 14 августа указана только вырезка сухих ветвей. При этом оба акта должны были быть исполнены в срок не позднее одного месяца с момента их получения.

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