С начала года власти Калининграда потратили на утилизацию покрышек свыше пяти миллионов рублей

Калининградские власти с января этого года потратили на утилизацию автомобильных покрышек 5,272 млн рублей. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщила пресс-служба мэрии города.



«Старые покрышки казне обходятся в копеечку, — рассказали в пресс-службе. — Автомобильные шины — это отходы IV класса опасности, их захоронение запрещено, наша „Чистота“ вынуждена их отдельно утилизировать („лебедей“ из дворовых палисадников обязаны обезвреживать УК)».

В пресс-службе добавили, что в этом году на переработку покрышек было объявлено уже четыре аукциона( 30 января на 900 тысяч рублей, 11 мая — на 937 тысяч, 2 августа — на 1596 тысяч, а в ноябре — на 1 839 тысяч.

«Цена утилизации — 13,17 рублей за кг, — добавили представители мэрии. — За три месяца „мобильные бригады“ уборщиков вывезли с улиц 139,6 тонн покрышек».

В Калининграде старую резину перерабатывают с помощью низкотемпературного пиролиза в топливо для котельных, а также в сорбент для сбора нефтепродуктов.