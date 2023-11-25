«Рай интроверта»: Ермак уверен, что глемпинги в регионе всегда будут востребованы

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Глемпинги и кемпинги в Калининградской области будут пользоваться спросом, даже когда в регионе появятся крупные туристические комплексы. Такое мнение озвучил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом.

Ермак признал, что, с одной стороны, строительство подобных объектов позволяет на время закрыть проблему нехватки гостиниц в регионе, напомнив, что губернатор Антон Алиханов сравнил глемпинги «паллиативом». «Действительно, это так. Потому что, пока строятся большие отели, мы можем решать проблему нехватки качественного номерного фонда именно за счет кемпингов и глемпингов. И эта ситуация по всей стране такая, именно поэтому тема популярна сейчас.

С другой стороны, министр считает, что глемпинги и кемпинги будут востребованными туристами и в будущем. «Мне кажется, это не только история ближайших пяти-шести лет, пока не построятся какие-то крупные комплексы. Просто это вид отдыха, который очень нравится определенному количеству людей, и это количество немаленькое, которые просто любят платить деньги за красивую картинку, которая будет у них из окна. Они не любят отели по 300 номеров, они не любят отели даже по 50 номеров, они любят быть в стороне от всех. Рай интроверта или как еще это можно назвать, но это совершенно другой вид отдыха, и поклонников его довольно много. И запрос на это есть. Поэтому кемпинги и глемпинги будут востребованы, на мой взгляд, и даже тогда, когда мы построим „Белую дюну“ с подогреваемым бассейном. Это будет, конечно, замечательно, но это будет совершенно другой тип отдыха», — пояснил Ермак.

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