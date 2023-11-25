Областная таможня: на границе вновь скапливается очередь на выезд в Литву

Все новости по теме: Граница

На границе Калининградской области и Литвы вновь возникла проблема с очередями их грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

«Сегодня, 25 ноября. перед МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств. Еще 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин. Официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало», — отмечают в ведомстве.

Таможенники предупреждают о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское и рекомендуют учитывать данную информацию.

Напомним на литовском направлении последние несколько месяцев регулярно возникают проблемы с очередями. В частности, в середине октябре очередь из грузовиков достигала 140 фур. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter