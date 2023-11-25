Областная таможня: на границе вновь скапливается очередь на выезд в Литву

На границе Калининградской области и Литвы вновь возникла проблема с очередями их грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

«Сегодня, 25 ноября. перед МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств. Еще 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин. Официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало», — отмечают в ведомстве.

Таможенники предупреждают о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское и рекомендуют учитывать данную информацию.

Напомним на литовском направлении последние несколько месяцев регулярно возникают проблемы с очередями. В частности, в середине октябре очередь из грузовиков достигала 140 фур.