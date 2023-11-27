Горвласти выделяют 4,5 млн рублей на видеоролики об интересных местах Калининграда

Городские власти выделяют 4,5 млн рублей на информационные видеоматериалы об интересных местах Калининграда. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Всего планируют изготовить 56 видеороликов для информирования жителей города и туристов. Девять из них должны быть посвящены городским пространствам и интересным местам, включая районы Амалиенау и Ратсхоф, городские парки и Верхнее озеро. Отдельный материал планируют посвятить вечернему Калининграду. Ещё 47 видео расскажут о достопримечательностях: фортах, бастионах, кирхах и других исторических зданиях. Согласно техническому заданию, продолжительность каждого видеоролика должна составлять не менее 45 секунд, содержать закадровый текст, музыкальное оформление и графику. При их подготовке должны использоваться историческая кинохроника и фотографии, авторское описание и оригинальные видеозаписи, снятые с использованием современного оборудования, в том числе квадрокоптера. При озвучке роликов запрещается использование цифровых дикторов и нейросетей. Каждый материал должен быть изготовлен в двух форматах: для видеоэкранов и лайтбоксов.