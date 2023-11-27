Власти выдали разрешение на строительство хранилища для фруктов в Гвардейском округе

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Компания по выращиванию и переработке яблок получила разрешение на строительство склада-холодильника для фруктов в поселке Комсомольское Гвардейского округа. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение на строительство получила компания «Юрса Агрогрупп», оно действует до 29 апреля 2024 года. Проектом предусмотрено двухэтажное здание площадью 1085,6 кв. м. Его планируют построить на участке с кадастровым номером 39:02:320002:232.

По данным из Единого госреестра юрлиц, генеральным директором компании «Юрса Агрогрупп» является Александр Селезнев, учредителем выступает Татьяна Селезнева. Фирма зарегистрирована в Гвардейском округе, ее основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых структур.

Ранее в администрации Гвардейского округа сообщали, что «Юрса Агрогрупп» строит фруктохранилище в поселке Семеново за 60 млн рублей.

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