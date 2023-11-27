Калининградца осудили за разврат в троллейбусе в отношении несовершеннолетней

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В Калининграде вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в преступлении против половой свободы несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что вечером 27 февраля 2023 года 60-летний на момент совершения преступления калининградец в троллейбусе, сел напротив 12-летней девочки и совершил действия сексуального характера, чем сильно напугал ребенка. Девочка позвонила маме, и та дала велела ей немедленно отойти и передать свой телефон кондуктору.

На стадии следствия и в судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся. Его вина подтвердилась и исследованными в судебном заседании доказательствами. Действия калининградца суд квалифицировал по ч. 5 ст. 135 УК РФ как совершение развратных действий, без применения насилия, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Ранее мужчина судим за аналогичное преступление; освободился из мест лишения свободы после отбытия срока наказания.

Приговором Ленинградского районного суда калининградцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

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