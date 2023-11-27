Подрядчик закончил подготовку к «реконструкции» поликлиники на ул. Расковой

Компания «Мириам» завершила подготовительные работы для «реконструкции» поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. Общая стоимость подготовки территории составила 17,6 млн рублей. Руководство горбольницы № 2 подписало акт приемки выполненных работ.
Работы по демонтажу строения провели меньше чем за месяц. Губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект «реконструкции» был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил глава региона.
С компанией «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности на других объектах, заключили контракт на 300 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года.Строение на улице Марины Расковой, возведенное в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошел госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы тогда продемонстрировал губернатор Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил глава региона.