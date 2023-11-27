Подрядчик закончил подготовку к «реконструкции» поликлиники на ул. Расковой

Компания «Мириам» завершила подготовительные работы для «реконструкции» поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. Общая стоимость подготовки территории составила 17,6 млн рублей. Руководство горбольницы № 2 подписало акт приемки выполненных работ.



Работы по демонтажу строения провели меньше чем за месяц. Губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект «реконструкции» был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил глава региона.

С компанией «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности на других объектах, заключили контракт на 300 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года.