Реконструкцией здания поликлиники на ул. Расковой займется компания «Мириам»

Контракт на реконструкцию здания поликлиники горбольницы № 2 на ул. Марины Расковой в Калининграде заключают с компанией «Мириам». Информация об этом размещена на портале госзакупок.



На аукцион по выбору подрядчика поступила одна заявка. «Мириам» не стал снижать начальную цену контракта, компания выполнит работы за 299,9 млн рублей. Контракт должен быть исполнен до конца 2024 года.

Как поясняли «Новому Калининграду» в областном минздраве, аукцион объявлялся на выполнение строительно-монтажных работ и закупку монтируемого оборудования, которое включено в проектно-сметную документацию. Еще 90,6 млн рублей, предусмотренных в бюджете на реконструкцию здания поликлиники, позднее направят на закупку немонтируемого оборудования, «а также иные товары, работы, услуги, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию и его функционирования».

C компанией «Мириам» у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока.

Здание на ул. Марины Расковой 1930-х годов пустует с 2010 года. За все это время власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего постройки: изначально его планировали снести и построить на его месте шестиэтажный дом, но позже решили отреставрировать и сохранить за ним функцию поликлиники. Все это время приписанные к поликлинике жители Центрального района вынуждены посещать медицинских специалистов в здании детской поликлиники на Огарева, что вызывает многочисленные жалобы горожан.