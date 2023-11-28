Горвласти: к вопросу о брусчатке на Радищева необходимо вернуться весной

Горвласти: к вопросу о брусчатке на Радищева необходимо вернуться весной
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сохранение брусчатки в Калининграде

Брусчатку на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города сообщила глава администрации Елена Дятлова. Сначала чиновница поинтересовалась у журналистов, знают ли они сроки контракта по Радищева, а когда услышала, что работы должны начаться в этом году, ответила, что это вряд ли случится.

«Снег выпал, поэтому Радищева будет делаться до конца следующего года, — пояснила Дятлова. — Весна придет, и еще раз пообщаемся с жителями города Калининграда, чтобы принять окончательное решение. Если это вопрос, который сегодня так беспокоит жителей, то спросить надо кого? Жителей города. А в проекте можно изменить все. Работы сейчас не начаты, а подготовительные работы, так как снег выпал, выполняться уже не будут».

Первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков подтвердил, что ничего страшного в переносе работ на следующий год так как, на данный момент подрядчик только получил ордер на раскопки и им создается проект организации дорожного движения.

Напомним, что ранее губернатор Антон Алиханов во время встречи с редакторами региональных СМИ предложил городским властям не трогать брусчатку на улицах Радищева и Галицкого. По его словам, городские власти «заняты не тем» и «чешут там, где не чешется».

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