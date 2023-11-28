Горвласти: к вопросу о брусчатке на Радищева необходимо вернуться весной

Брусчатку на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города сообщила глава администрации Елена Дятлова. Сначала чиновница поинтересовалась у журналистов, знают ли они сроки контракта по Радищева, а когда услышала, что работы должны начаться в этом году, ответила, что это вряд ли случится.



«Снег выпал, поэтому Радищева будет делаться до конца следующего года, — пояснила Дятлова. — Весна придет, и еще раз пообщаемся с жителями города Калининграда, чтобы принять окончательное решение. Если это вопрос, который сегодня так беспокоит жителей, то спросить надо кого? Жителей города. А в проекте можно изменить все. Работы сейчас не начаты, а подготовительные работы, так как снег выпал, выполняться уже не будут».

Первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков подтвердил, что ничего страшного в переносе работ на следующий год так как, на данный момент подрядчик только получил ордер на раскопки и им создается проект организации дорожного движения.