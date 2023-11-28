Горвласти — об уборке снега: в Калининграде не хватает половины дворников

В Калининграде не хватает около половины дворников. Об этом сообщил глава комитета городского хозяйства Вадим Борисов во время общения с журналистами после оперативного совещания в городской администрации.



«У нас есть некомплект дворников, но все, что мы имеем, 375 человек, все они выведены на тротуары, — сообщил Борисов, — У нас в штате только больше шестисот их должно быть по факту, штатных единиц, но у нас некомплект, это давняя история, дворников всего огромное количество свободных вакансий».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова дополнила слова Вадима Борисова: «Именно поэтому мы на плановой основе, ежегодно, проводим мероприятия, когда переводим наши тротуары под мехуборку».

Напомним, в последних числах ноября регион столкнулся со снегопадом. Ранее власти утверждали, что МУП «Чистота» трудится в усиленном режиме. В последние месяцы из-за обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты.