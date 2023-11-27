Власти о расчистке Калининграда от снега: спецтехника работает круглосуточно

Во время снегопада предприятие «Чистота» работает в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Отвечая на комментарий читателя «Нового Калининграда».

«„Чистота“ для содержания улично-дорожной сети использует 42 единицы спецтехники, из них 23 машины дорожные комбинированные, 19 машин малой уборочной техники. Предприятие работает круглосуточно посменно: первая смена с 8:00 до 20:00 часов, вторая смена с 20:00 до 8:00 часов. Ящики для пескосоляной смеси постоянно пополняют, дворники в снегопад выходят на работу несколько раз в сутки. Из города машинами вывозят снег на снегосвалки», — уточнили городские власти.