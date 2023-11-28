Власти Калининграда провели торги на обслуживание маршрутной сети до 2026 года

Власти Калининграда провели торги среди перевозчиков на обслуживание городских маршрутов до ноября 2026 года. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Николай Уханов на оперативном совещании во вторник, 28 ноября.



С перевозчиками заключили в общей сложности 28 муниципальных контрактов. Существенных изменений в распределении сети не произошло. Маршруты с автобусами большого класса будут обслуживать муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс», группа компаний «Вест Лайн», ООО «Тотем», ИП Лазуткина, ИП Койков и ИП Фомин. По словам Уханова, доля этого вида транспорта с 1 декабря вырастет с 40% до 45%.

Количество муниципальных маршрутов, которые обслуживает муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс», в текущем году увеличилось с 13 до 15. В частности, с 1 сентября предприятие выполняет рейсы по новому маршруту № 33 «СК „Янтарный“ — поселок Родники». С 1 декабря «Калининград-ГорТранс» начнет обслуживать маршрут № 18 «Микрорайон Прибрежный — 1-я Большая Окружная», который до этого обслуживал ИП Фомин, и маршрут № 31 «Микрорайон Чкаловск — 4-я Большая Окружная», где сейчас работает транспорт ИП Лагуткиной (этот предприниматель теперь будет обслуживать маршрут № 3 «Ул. Кошевого — ул. Брусничная»).

По автобусам малого класса изменений не произошло. Эти маршруты сохраняются за ИП Скиба, ООО «Маршрутное такси 2», «Балттрансавто один», «Вест Лайн 4» и ИП Костенко.