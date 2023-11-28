За неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла почти на треть

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С 20 по 26 ноября заболеваемость коронавирусом в России выросла на 32,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%», — отметили в оперштабе, уточнив, что с 20 по 26 ноября умерли 90 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах более, чем в среднем по стране. Рост числа госпитализаций произошел в 66 регионах.

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