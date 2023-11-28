Руководитель Центра-СПИД: риск заражения ВИЧ у женщин во время секса в 2 раза выше, чем у мужчин

Риск заражения ВИЧ-инфекцией у женщин во время секса в два раза выше, чем у мужчин. Об этом заявил руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкес в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в понедельник, 27 ноября.



Николай Черкес также отметил, что зафиксированы единичные случаи заражения среди молодых девушек. Причиной он назвал незащищенный секс с партнерами более старшего возраста. «Ни поцелуи, ни рукопожатия, ни посещение сауны, джакузи, всё, что вы хотите, никакие ни комары, ни воробьи, ничего не передают ВИЧ-инфекцию. Только вирус должен попасть глубоко в ткани человека, а это может произойти только при различных инъекциях нестерильным инструментарием, уже с ВИЧ-инфицированным материалом. Или в результате сексуальных отношений, когда один из партнеров является ВИЧ-инфицированным», — сказал руководитель центра.

Николай Черкес напомнил, что этот вирус считается «слабым» в эпидемиологическом плане, поскольку срок его жизни вне организма человека невелик: «Он погибает практически очень быстро, в течение, так сказать, часов и минут». То есть, например, заразиться при случайном уколе контактировавшей с инфицированным человеком иглой практически невозможно, отметил эксперт.

