С начала года в регионе выявлено более 370 новых случаев ВИЧ, основной путь заражения — половой

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В этом году количество ВИЧ-инфицированных калининградцев выросло на 371. Об этом заявил руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкес в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в понедельник, 27 ноября.

Руководитель центра сообщил о том, что около 80% заражений происходит в результате незащищенных половых контактов. Он также отметил, что средний возраст новых зараженных — от 30 до 50 лет. По словам Черкеса, среди ВИЧ-инфицированных встречаются и медицинские работники, которые также заразились либо в результате незащищенного полового контактов, либо «инъекционным путем».

«И в рамках госстратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией и нашими приказами Министерства здравоохранения, мы должны вот каждый год наращивать этот объем, и в этом году мы должны обследовать 32% числа жителей всей Калининградской области», — рассказал руководитель центра. При этом выбранная стратегия помогает выявлять заболевания не только среди тех жителей, которые добровольно решили сдать анализ: «Мы предлагаем пройти это обследование тем лицам, которые идут на госпитализацию в стационары. То есть, человек идет с какой-то болезнью. [...] Мы проводим обследования, тех же наркопотребителей, тех же людей, которые занимаются, так сказать, оказанием сексуальных услуг. Они сами никогда бы не пришли и не сказали: „Я хочу знать свой ВИЧ-статус“. А здесь, попав в стационар, ему предлагают пройти это исследование, и мы их здесь выявляем», — отметил Николай Черкес. По его словам, сейчас такие обследования — основной способ обнаружения новых ВИЧ-инфицированных в регионе.

За десять месяцев прошлого года в области было выявлено 342 новых случая ВИЧ-инфекции. 

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