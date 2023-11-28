Эксперт: около 18% ВИЧ-инфицированных калининградцев не получают терапию

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Около 18% ВИЧ-инфицированных жителей региона, состоящих на учете, не получают антиретровирусную терапию. Об этом заявил руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай Черкес в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в понедельник, 27 ноября.

По данным, которые центр предоставлял в прошлом году, 7110 человек обладают статусом ВИЧ-инфицированного. В этом году количество больных увеличилось на 371. «К сожалению, не все получают лечение даже из тех, которые встали на диспансерный учет, — сообщил Николай Черкес. — Из числа состоящих на диспансерном учете получают антиретровирусную терапию более 82%, остальные не получают».

Он также сообщил, что существует часть больных, которые не встали на диспансерный учет и считают, что их диагноз ошибочный. Это приводит к тому, что больные обращаются в больницу в «таком состоянии, что уже практически помочь нельзя», отметил Черкес.

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